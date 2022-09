Udinese – Il retroscena dell’ex Fofana: “Ecco perché ho rifiutato il PSG”

Il calciatore francese ex Udinese ha detto la sua sul mercato di questa stagione. Ecco tutti i retroscena sul suo mancato approdo al PSG

L'ex centrocampista bianconero ha parlato chiaro e tondo specificando nel miglior modo possibile la sua scelta di mercato. Il giocatore del Lens è stato tra i migliori centrocampisti (se non il migliore) nel corso della passata stagione. Quest'estate, infatti, erano parecchie le società interessate alle sue prestazioni, ma nessuna è riuscita a chiudere il colpo. Tra quelle che hanno fatto carte false pur di potersi aggiudicare le sue giocate c'è il Paris Saint Germain del presidente Al Khelaifi. Alla fine il giocatore ha deciso di rimanere nel nord della Francia, ma al Lens. Ecco le dichiarazioni riguardo il suo trasferimento.

Oltre che aver rifiutato quello che da diverse stagioni è il miglior club del campionato francese, Seko Fofana ha anche firmato il rinnovo con la società del nord-ovest della Francia. L'intenzione è quella di confermarsi e fare ancora meglio (se possibile) rispetto alla passata stagione. Non sarà facile replicare un'annata da otto gol in campionato, anche se sembra essere sulla buona strada (visti i due gol e due assist serviti nelle prime quattro giornate).