Il Monza, neopromosso in B, avrebbe avanzato un’offerta faraonica per Mato Jajalo: oltre un milione di ingaggio a stagione, circa il doppio in caso di promozione dei brianzoli in Serie A. Jajalo ha valutato, ha ringraziato e non ha accettato. Il classe ’88 che ha ancora due anni di contratto con l’Udinese, pare si trovi molto bene in Friuli tanto da rifiutare l’allettante proposta. Lo riporta Alfredopedulla.com