Calciomercato Udinese | Ribaltone su Deulofeu: il Napoli cambia idea!

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che al Napoli piaccia molto il profilo di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 di proprietà del Sassuolo. Secondo la Rosea, ADL e Giuntoli avrebbero messo il giovane italiano nel mirino già diverse settimane fa. La scelta sarebbe ricaduta su di lui proprio per la sua somiglianza a Dries Mertens , in grado di giocare alle spalle di Victor Osimhen, da attaccante esterno di sinistra e come falso nueve. Pare che Spalletti abbia dato il suo consenso a proseguire l'operazione e l'attaccante 22enne gradirebbe la destinazione Napoli. Tuttavia, il suo cartellino è molto oneroso. Per acquistarlo, De Laurentiis dovrà spendere circa 25 milioni di euro .

Sfumato il suo trasferimento al Napoli, bisognerà capire cosa accadrà in futuro a Deulofeu. Certamente le offerte non mancano, soprattutto dall'estero. Tra i club interessati troviamo il Real Betis e il Villareal in Spagna, il Marsiglia in Francia. Del resto è ben chiaro, Deulofeu lascerebbe Udine soltanto per giocare Champions League. Ad oggi, dunque, l'ipotesi più probabile per il prosieguo della sua carriera è la permanenza in maglia bianconera ,almeno per un'altra stagione. Ma non è tutto. Ieri i bianconeri sono scesi in campo per la sesta amichevole di questo ritiro precampionato contro il Pafos: ecco le nostre pagelle <<<