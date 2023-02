Calciomercato Udinese – Rinnovi in stand-by / Il punto su Pereyra e Arslan

La squadra dei Pozzo continua a lavorare in vista della prossima stagione. In questo momento va sistemato un problema che riguarda i rinnovi

Redazione

L'Udinese continua a lavorare sul mercato ed anche sul campo in vista dei prossimi incontri di campionato. L'obiettivo è quello di concludere questa annata nel migliore dei modi, nonostante la classifica non permetta alla società di poter sognare visto che nelle ultime giornate il rendimento tutt'altro che positivo l'ha fatta sprofondare. Bisogna rimettersi subito all'opera e continuare a lavorare per poter fare la differenza e soprattutto cercare in tutti i modi di ripartire già da questa domenica con una vittoria. Allo stesso tempo c'è un problema sui rinnovi che va sistemato il prima possibile. I protagonisti di tutta questa storia sono i centrocampisti Tolgay Arslan e Roberto Pereyra.

Ad oggi sembra essere un momento complesso per parlare di rinnovi, soprattutto con uno dei due interessati: il capitano. Roberto non ha ancora deciso come proseguire la sua carriera e soprattutto quale sarà la sua prossima squadra. Ad oggi l'Udinese ha aperto le porta ad un rinnovo con mantenimento dell'attuale ingaggio (molto sostanzioso visto che arrivava dalla Premier) ma il tempo inizia a stringere e le condizioni potrebbero cambiare. Nessuna squadra ha mai fatto partire un'offerta seria in questi mesi per Pereyra, ma il fantasista continua ad aspettarsi una chiamata da una delle migliori società del nostro calcio. Solo se dovesse arrivare l'offerta da parte di un team che gioca in Europa, lui potrebbe preparare le valigie. Ora passiamo al turco Arslan.

L'offerta di Tolgay — Per Arslan il discorso è completamente diverso, visto che il calciatore ha specificato più volte che si vede bene in Italia e vuole restare per vestire la maglia dell'Udinese. Ad oggi, però, non sono stati fatti passi in avanti per il suo rinnovo. Solo con il passare del tempo arriveranno delle novità anche in questo campo.