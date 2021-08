Calciomercato Udinese – Colpo in chiusura? Ma va, rischia di saltare tutto

Scopri assieme a noi di quale giocatore stiamo parlando e quale squadra è pronta a soffiare l'obiettivo ai bianconeri

Il mercato dell'Udinese sta entrando nel vivo , sono diverse le trattative che vedono i bianconeri al centro del discorso. Il taccuino del D.S. è pieno di nomi , perché sono diversi i ruoli in cui bisogna ancora operare. Il Direttore Generale della società bianconera, promette ancora ben quattro colpi, che farebbero esaltare a dismisura tutti i supporters bianconeri. Nelle ultime ore però un obiettivo per il centrocampo si sta allontanando e una società sembra essere entrata nella trattativa a gamba tesa. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando e quale squadra è pronta a soffiare l'obiettivo ai bianconeri .

Stiamo parlando del talento sudamericano di Pablo Galdames. Il giocatore non è riuscito a trovare l'accordo con il Velez Sarsfield per il rinnovo e si trova ora svincolato. Il mediano può aggiungere grande sostanza in fase difensiva e fluidità alla manovra offensiva. Resta un grande punto di domanda il suo acquisto, dato che non è mai uscito dal Sud-America e di conseguenza non si sa quanto tempo ci vorrà prima che si possa ambientare al calcio europeo. Al momento a soli 24 anni conta già più di 150 presenze tra i professionisti, a queste vanno aggiunti sei gol ed undici assist. Un club turco sembra aver deciso di voler puntare su di lui, nella prossima stagione. Studia il colpo ed è pronto a fregarlo all'Udinese. Ecco di chi stiamo parlando.