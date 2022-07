Mercato Udinese | Ritorno al Palermo? Il bosniaco ci pensa: i dettagli

Il centrocampista non rientrerebbe nei piani della società bianconera e sarebbe alla ricerca di un nuovo club. Ecco cosa sappiamo

Redazione

L'Udinese sta programmando la nuova stagione. L'obiettivo della società friulana è continuare a convincere e provare addirittura a fare meglio della scorsa stagione, in cui la formazione bianconera è stata una della migliori realtà del campionato italiano. La dirigenza è alla ricerca di nuovi calciatori da aggregare alla rosa attuale. Molti giocatori, però, in questa sessione di calciomercato potrebbero trovare una nuova sistemazione. Il mercato in uscita dell'Udinese è ancora bloccato e la lista dei partenti è ancora molto lunga. Tra gli esuberi ci sarebbe anche Mato Jajalo, che non rientrerebbe più nei piani della società e sarebbe alla ricerca di una nuova esperienza. Basta con i giri di parole, facciamo il focus sull'attuale situazione del bosniaco classe 1988.

Il profilo

Il centrocampista bosniaco non rientrerebbe più nei piani della società bianconera, né tantomeno in quelli del progetto tecnico del nuovo allenatore Andrea Sottil. Per questo motivo, sarebbe alla ricerca di un nuovo team in cui essere protagonista e tornare a giocare con regolarità, contrariamente a quanto accaduto nelle ultime stagioni in bianconero. La speranza di Jajalo, ormai giunto ai 34 anni, sarebbe firmare il suo ultimo contratto nel calcio che conta per rendersi protagonista in una squadra che gli possa assicurare un ruolo da titolare. Considerando la sua età avanzata e il contratto in scadenza il 30 Giugno 2023, l'Udinese accetterebbe anche cifre inferiori al milione di euro. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il suo futuro. Le squadre interessate al suo cartellino sarebbero due.

Due club per il suo futuro

Il primo club interessato a Jajalo sarebbe lo Spezia. Luca Gotti conosce bene il centrocampista bosniaco e potrebbe assicurargli un posto nella società ligure. Tuttavia, i rapporti tra i due club si sono incrinati a causa della trattativa per Giulio Maggiore. Per questo motivo, l'affare potrebbe non andare in porto. L'ipotesi più suggestiva, invece, sarebbe quella che vedrebbe Jajalo tornare al Palermo, in cui ha militato dal 2015 al 2019. Attualmente si tratta di semplici voci di mercato, ma la situazione potrebbe prendere strade diverse nelle prossime settimane. Ma non è tutto. Insieme a Jajalo tanti altri bianconeri potrebbero ben presto lasciare Udine. Ecco cosa sappiamo <<<