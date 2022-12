Mercato Udinese – Rivoluzione in attacco: nuovo obiettivo per i bianconeri

Il team allenato da Andrea Sottil si prepara al campionato, anche se nel frattempo la dirigenza continua a monitorare il mercato invernale

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara per i prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una società che non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Al momento resta da monitorare anche la situazione che riguarda il mercato, visto che sono diverse le piste che vorrebbe percorrere la società dei Pozzo. Sono diversi i possibili affari presenti sul mercato e di conseguenza si parla anche di una possibile rivoluzione, specialmente in un ruolo dove si continuano ad alternare molte voci sia in entrata che in uscita. Ecco il punto della situazione sull'attacco della società friulana.

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino sta facendo il possibile per poter regalare al tecnico una squadra che possa puntare alle prossime competizioni europee. Non sarà sicuramente facile riuscire ad allestire un team di questa importanza, ma nelle ultime ore sono arrivate delle voci importanti riguardo un nuovo attaccante. L'ultimo profilo individuato dalla dirigenza è quello di un classe 2001 che arriva direttamente dall'Olanda e più precisamente dall'Eredivisie (la prima serie olandese). Stiamo parlando di Marouan Azarkan attaccante del Feyenoord che attualmente è in prestito all'Excelsior per completare la sua rampa di lancio verso il calcio che conta.

I suoi numeri — Nel corso di questa annata l'ala destra sta giocando davvero ad alti livelli, visto che in undici partite è arrivato a mettere a referto ben due gol e quattro assistenze dirette per i suoi compagni. Si parla di una promessa che l'Udinese potrebbe strappare a prezzo di saldo, visto che il Feyenoord sembra che non voglia più puntare su di lui. Per 1,5 milioni di euro Azarkan è pronto per firmare il suo passaggio in bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul test amichevole dei bianconeri. Ecco le pagelle di Udinese e Cremonese <<<