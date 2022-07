Mercato Udinese / Rivoluzione in difesa: ecco chi parte e chi arriva

Sono giorni molto attivi sul fronte mercato per l’Udinese. Già in queste ore infatti i bianconeri hanno salutato Nahuel Molina in direzione Madrid e hanno riaccolto Nehuen Perez . Il laterale argentino saluta quindi dopo due anni, dove ha collezionato 64 presenze e 9 gol . In cambio, però, arriva a disposizione di Sottil un difensore che ha contribuito parecchio, grazie alle sue prestazioni, all’ottima seconda parte di stagione della ciurma di Cioffi. Giocatore molto duttile, ha dimostrato di sentirsi a suo agio nella difesa a 3 e per questo si candida prepotentemente come uno dei tre titolari per la prossima stagione. Ma non finisce qui.

Però, come raccontato nei giorni scorsi, potrebbe non essere finita qui. La difesa dei friulani potrebbe assumere altre sembianze entro la fine del mercato. Si, perché il centrale olandese piace molto allo Spezia. Gotti lo ha già avuto e spinge per riaverlo, anche se non sarà facile soddisfare le richieste di Marino. Un altro nome nei giorni scorsi accostato al mercato è quello di Rodrigo Becao, con l’Everton in agguato, che però al momento non arriverebbe ai 20 milioni richiesti dall’Udinese. Insomma, si tratta solo ed esclusivamente di voci di mercato. Al momento non c'è nulla di concreto. Sugli esterni invece, Soppy e Udogie sono confermatissimi, e salvo clamorosi colpi di scena dovrebbero restare, almeno fino al termine di questa stagione. Situazioni quindi tutte in divenire in casa friulana, con il calciomercato pronto ancora una volta a stravolgere tutte le gerarchie di Sottil. A proposito, ecco tutti gli obiettivi di Marino <<<