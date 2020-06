Roma, scambio Cristante-Mandragora: c’è l’ok di Fonseca

Rolando Mandragora piace a Paulo Fonseca, che lo ha definito un calciatore coraggioso. Come riportato da La Repubblica, Roma e Juventus stanno lavorando sullo scambio tra il centrocampista bianconero e Bryan Cristante, che consentirebbe ad entrambe le società di ottenere una plusvalenza. Il diritto di recompra di Mandragora è di 26 milioni e Fonseca ha già dato il suo ok per il trasferimento.

Lo scambio rientrerebbe quindi tra le operazioni di mercato possibili per la società giallorossa che deve fare i conti con un bilancio sempre più in rosso e che quindi deve puntare ad abbassare il monte ingaggi puntando a giocatori non eccessivamente pretenziosi.

Dal canto suo la carta Mandragora si sta rivelando molto utile in ottica scambi per la Juventus, che potrebbe utilizzare il jolly ora in forza all’Udinese per arrivare a Kluivert che piace a Sarri, sempre della Roma, Milik del Napoli, o Federico Chiesa della Fiorentina.