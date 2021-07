Mercato Udinese – Per la difesa spunta l’ipotesi Rugani

Dopo la decisione di non riscattare Kevin Bonifazi, l'Udinese deve trovare un nuovo difensore centrale: spunta Rugani

Si accende il calciomercato dell' Udinese. Con il rinnovo di Luca Gotti, la società ha deciso di dare continuità al progetto, ma servono nuovi rinforzi. L'obiettivo per il prossimo anno è quello di terminare il campionato tra le prime dieci classificate. Ad oggi, senza Juan Musso e Rodrigo De Paul, è molto difficile immaginare uno scenario del genere. Tuttavia, i firigenti friulani hanno ancora molto tempo per acquistare giocatori e migliorare la rosa. Sicuramente, la priorità è quella di trovare i sostituti dei due argentini, ma anche gli altri reparti hanno bisogno di un aiuto. In particolare la difesa, visto la decisione di non riscattare Kevin Bonifazi, che nel frattempo ha firmato per il Bologna. Marino ha messo nel mirino Daniele Rugani. Ma vediamo i dettagli.