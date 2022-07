Mercato Udinese | Ruota tutto intorno alla difesa: due affari in chiusura

Il primo nome, come riporta l'edizione odierna della rosea, rimane quello di Nehuen Perez. Il difensore argentino, stando alle ultime voci che circolano in Spagna, sarebbe in forte disaccordo con l'Atletico Madrid per questioni burocratiche, motivo per cui la trattiva con l'Udinese ha subito una brusca frenata. Solo una volta risolte queste difficoltà con i Colchoneros, il difensore sarà libero di tornare a vestire la maglia bianconera.

Se per Perez c'è ancora da risolvere qualche grana, per Enzo Ebosse il via libera definitivo è atteso nelle prossime ore. Per il terzino sinistro della nazionale camerunense si attende solo l'ufficialità, poi potrà aggregarsi al resto del gruppo al rientro da Lienz. All'Angers andranno circa 4 milioni di euro. Il classe '99 era da tempo sul taccuino di Pierpaolo Marino, soprattutto per le sue doti fisiche e per la sua capacità di interpretare il ruolo. Ebosse predilige giocare come laterale a tutta fascia, ma ha dimostrato all'occorrenza di saper essere impiegato anche come braccetto di difesa. Questo lo si deve principalmente alla sua formazione in un settore giovanile tradizionalmente prolifico come quello del Lens. Poi l'approdo al Le Mans e la successiva consacrazione con la maglia bianconera dell'Angers. Dal bianconero al bianconero quindi per Ebosse, che non vede l'ora di calarsi in una realtà sportiva nuova come quella della Serie A.