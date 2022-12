Udinese – La Salernitana cerca l’affare per Gennaio: pazza idea Ehizibue

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi match. Nel frattempo però arriva una notizia molto importante sul mercato

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato sicuramente si tratta di un affare molto importante quello che rimbalza nelle ultime ore su tutti i giornali. Il team campano sta cercando in tutti i modi di assicurarsi un nuovo esterno e sembrerebbe aver trovato il nome giusto nel giocatore bianconero Kinglsey Ehizibue. Il nigeriano che arriva dal Colonia non si è mai ambientato al meglio in bianconero visto che ad oggi ha giocato pochissimo e soprattutto non è riuscito a raccogliere l'importante eredità lasciata da un grande terzino/esterno come il nuovo campione del mondo Nahuel Molina. Andiamo a vedere nel dettaglio la trattativa con l'Udinese per spostarlo in un altro team del nostro campionato.

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma solo una richiesta di informazioni. Resta che Kinglsey Ehizibue piace e non poco alla squadra diretta da Morgan De Sanctis. Infatti proprio nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra le parti per poter discutere di un suo possibile ingaggio. A facilitare l'operazione ci sarebbe anche il ruolo che il giocatore si andrebbe a prendere a Salerno. Di colpo passerebbe dall'essere una riserva a diventare un giocatore importante per tutta la squadra. Ad Udine il feeling non è mai sbocciato ed i dati parlano in maniera chiara, senza lasciare dubbi.

Kinglsey ad Udine — Il giocatore al momento ha giocato davvero poco, si parla di undici partite giocate ma solo due da titolare e giocatore importante per i bianconeri. La sua media minuti è abbastanza scarsa, visto che passa di poco la mezz'ora. Un feeling che sembra non essere mai sbocciato ed è proprio per questo che la Salernitana ci pensa.