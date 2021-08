Tra circa un mese chiuderà il calciomercato e l'Udinese deve ancora sistemare la rosa. Al momento sono stati acquistati solamente Marco Silvestri e Destiny Udogie. La dirigenza bianconera è al lavoro per regalare a mister Gotti nuovi innesti. Il prossimo colpo è ormai scritto. Lazar Samardzic è in arrivo dal Lipsia per tre milioni di euro. Dopo aver concluso quest'operazione, Pierpaolo Marino ha nel mirino altri colpi interessani. Partiamo dal primo <<<