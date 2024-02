Calciomercato Udinese / Samardzic alla Juve? Tuttosport da le quote

Lazar Samardzic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, nel frattempo però sono diverse le squadre interessate alle sue prestazioni. La prossima estate rischia di essere cruciale , anche perché il serbo difficilmente resterà all'Udinese. Il quotidiano Tuttosport ha dato le quote del possibile passaggio del ragazzo in quel di Torino.

Per il momento la trattativa pare essere al 40%. Praticamente siamo al livello del lanciare la famosa monetina. Il calciatore serbo si prepara per essere il post Alcaraz che difficilmente potrà essere riscattato dalla Juve anche per via della cifra elevatissima. Adesso non resta che attendere l'inizio del mercato e tutte le possibili evoluzioni.