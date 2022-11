Calciomercato Udinese – Samardzic al Napoli? / La Gazzetta fa il punto

Il talentino Lazar Samardzic è al centro delle attenzioni di tutta Italia e non solo. Il quotidiano rosa fa il punto sulla trattativa

Il talento tedesco di origini serbe sta stregando tutte le squadre contro cui gioca. Si parla di un calciatore di grandissimo livello e che giorno dopo giorno si avvicina sempre di più al livello dei grandi campioni. Tutte le squadre lo stanno iniziando ad avvicinare e contattare, perché in molte si sono rese conto del suo incredibile potenziale. Non sarà semplice potersi assicurare un centrocampista di questo tipo, anche perché l'Udinese non ha nessuna intenzione di cedere, se non alle sue condizioni. Al momento la squadra che sta mostrando più interesse nei confronti dell'ex Red Bull Lipsia è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ecco come sta andando la trattativa tra le due squadre.

La società partenopea ha tutte le intenzioni di accelerare il più possibile questa operazione e potersi assicurare il prima possibile il rendimento di un talento di grandissima caratura. Ricordiamo a tutti che Lazar è un 2002 e di conseguenza i suoi margini di crescita sono pressoché esponenziali. Al momento l'Udinese non ha ancora fissato un vero e proprio prezzo per una possibile cessione, ma l'idea è quella di non forzare la corda e non mettere fretta visto che non c'è l'urgenza e il bisogno di vendere. Ecco, però, qual è il valore del giocatore sul mercato odierno.

Il valore di Lazar Samardzic — Il fantasista tedesco ha un prezzo ben fissato e si aggira intorno ai venticinque milioni di euro. Più continua a giocare in questo modo e più quel valore è costretto a salire. Proprio questa è la chiave di volta e il motivo per cui tutte le squadre non vedono l'ora di aggiudicarselo, anticipando tutte le concorrenti.