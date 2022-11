Calciomercato Udinese – Non solo Samardzic, il Napoli vuole due talenti

Il team bianconero sa che sarà un'estate molto difficile. Difendere tutti i suoi pupilli è una vera e propria impresa: le ultime da Napoli

Il team di Andrea Sottilsi gode questo meritato periodo di pausa, dopo un avvio di campionato di altissimo livello. Adesso la squadra non può fare altro che ricaricare le batterie in vista delle altre 23 partite che ci saranno da gennaio fino alla fine dell'annata. Da Maggio in poi, invece, inizierà una vera e propria battagli sul mercato. Un tutti contro l'Udinese che sarà senza alcun esclusione di colpi. I piccoli talenti bianconeri stanno stregando e di conseguenza sono parecchie le società interessate ai loro cartellini. Sarà difficile poter trattenere tutti, ma si vuole fare il possibile per mantenere una squadra di assoluto livello.

Il Napoli da diverso tempo chiede informazioni su tutti i migliori giocatori bianconeri. Primo su tutti è (senza ombra di dubbio) il trequartista e fantasista Lazar Samardzic. Per il tedesco la dirigenza bianconera ha già fissato una cifra e si parla di circa venti milioni di euro per poterselo assicurare. Non solo Laki, però, nel futuro dei partenopei. Già l'anno scorso c'era stato un assalto per il bomber portoghese Beto e se quest'estate dovesse partire Victor Oshimen allora tutti gli schemi tattici potrebbero saltare e di conseguenza la cessione anche dell'ex Portimonenese potrebbe essere dietro l'angolo. Per lui le richieste sono più elevate e non sarà facile trovare un possibile accordo finale. Non solo loro due, perché c'è anche un altro giovanissimo che interessa alla squadra del sud Italia.

L'ultima pista — Il giocatore sulla lista di Giuntoli è Simone Pafundi. Il classe 2006 (convocato anche da mister Mancini) è sulla bocca di tutti e i top club vogliono fare carte false pur di aggiudicarselo. Al momento, però, l'Udinese non ha nessuna intenzione di privarsi di questo piccolo fenomeno.