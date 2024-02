Mercato Udinese / Samardzic via? Nessun problema, scelto il sostituto

L'addio nel corso della prossima estate di Lazar Samardzic è qualcosa di praticamente scontato . Stiamo parlando di un calciatore che difficilmente potrà restare in bianconero, anche per via di diversi problemi sotto il punto di vista economico. Allo stesso tempo, però, l'Udinese deve trovare un sostituto di primissimo livello.

Il nome che sta prendendo quota in queste ore arriva direttamente dal campo e stiamo parlando di Martin Payero. Infatti la soluzione più semplice pare essere quella di una promozione per il calciatore argentino e in caso un rinforzo dalla panchina. C'è da vedere e valutare la crescita di Zarraga che dopo il gol contro il Toro non è comunque riuscito a trovare spazio.