Mercato Udinese | Sarri sogna il portiere bianconero: Lotito e Tare al lavoro

L'Udinese, in queste prime fasi di calciomercato si trova al centro di numerose trattative, sia in entrata che in uscita . Il compito della dirigenza bianconera sarà consegnare ad Andrea Sottil una squadra competitiva e pronta ad affrontare la nuova stagione nel migliore dei modi.

Tra i possibili affari in uscita ci sono sicuramente quelli di Molina e Walace, che dovrebbero trasferirsi rispettivamente All'Atletico Madrid e al Flamengo. Anche altri giocatori sono finiti nel mirino di diversi club italiani ed esteri. E' il caso di Deulofeu, per esempio. L'attaccante catalano è stato a lungo sedotto dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma la trattativa non è andata in porto e la sua permanenza alla corte di mister Andrea Sottil sembrerebbe l'ipotesi più probabile per il suo futuro.