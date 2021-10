Calciomercato Udinese – Ribaltone in difesa: possibile scambio a gennaio

La sosta arriva nel miglior momento possibile per l' Udinese . Nelle ultime quattro partite, i friulani hanno conquistato solamente un punto. Adesso, è ora di rinfrescarsi le idee. Inoltre, in queste due settimane di pausa, Gotti potrà recuperare a pieno Perez, Deulofeu e Success.

Nel frattempo, la dirigenza bianconera è costantemente al lavoro per cercare di migliorare la rosa. In effetti, l'organico avrebbe bisogno di qualche rinforzo in più per fare il salto di qualità.