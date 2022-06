Notizie Udinese – Scatta l’allarme: Berlusconi e Galliani preparano il colpo

Il Monza avrebbe messo nel mirino un centrocampista bianconero e la dirigenza starebbe per affondare il colpo: ecco cosa sappiamo

Il club bianconero sta lavorando senza sosta in vista della prossima stagione. L'obiettivo è, senza alcun dubbio, creare una squadra competitiva e soprattutto in grado di dare continuità alle ottime prestazioni messe in mostra nella seconda parte della scorsa stagione. L'Udinese, però, dovrà fare i conti anche con i tanti calciatori che cambieranno squadra in questa sessione di calciomercato. E' il caso, per esempio, di Molina e Deulofeu, che sono seguiti con molta insistenza dalla Vecchia Signora e dal Napoli. Anche per un altro calciatore, il futuro è molto incerto. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.

Il calciatore in questione è Roberto Pereyra. Già nelle scorse settimane si era parlato di un possibile ritorno in Argentina, con il River Plate pronto a riportarlo in patria dopo ben 11 anni. Tuttavia, l'affare non è andato in porto a causa delle alte pretese del club bianconero e dello stesso Tucu. Infatti, l'Udinese ha mostrato ancora una volta di essere una bottega cara: circa 6 milioni di euro per acquistare il 31enne argentino. L'entourage del centrocampista, invece, chiedeva circa un milione di euro a stagione più bonus. Cifre spropositate, considerando la condizione economica in cui verte il club di Buenos Aires.

Nelle ultime ore, il Monza di Berlusconi e Galliani avrebbe fatto dei primi sondaggi esplorativi nei confronti del centrocampista argentino. Questa volta la storia è ben diversa. Stiamo parlando di una società che ha un grande budget a diposizione e ha forti ambizioni. Per quanto riguarda il nuovo centrocampo biancorosso, mister Stroppa è stato già accontentato con l'acquisto di Stefano Sensi, ma l'obiettivo della società brianzola è rimanere a lungo in Serie A, per cui si prospetta una grande campagna acquisti da parte di Berlusconi e Galliani. Come per il River Plate, anche per il Monza la cifra richiesta si aggira intorno ai 6 milioni di euro. In conclusione, vi invitiamo a leggere un'importante notizia che riguarda il mercato in entrata dell'Udinese: i bianconeri avrebbero trovato l'accordo per un difensore <<<