Mercato Udinese | Dalla Scozia: piace il centrale Porteous dell’Hibernian

I friulani continuano la propria preparazione della ripresa del campionato. La squadra non vede l'ora di essere protagonista e di conseguenza serve anche una partecipazione (sul mercato) da parte del presidente. L'Udinese sarebbe una delle quatto società di serie A che sono interessate al difensore scozzese in forza all' 'Hibernian Ryan Porteous ,. I friulani da tempo stanno inseguendo vari profili che potrebbero rinforzare la retroguardia di Sottil.

Sul 23enne scozzese, secondo quanto afferma lo Scottish Sun, ci sono anche altre squadre del nostro campionato, come Atalanta e Torino, tutte interessate alla versatilità del giocatore che può ricoprire i ruoli di centrale o di terzino sinistro . Porteous , nell' Hibernian è abituato a giocare in una linea difensiva a cinque, aspetto congeniale ai meccanismi di Sottil.

Il profilo

Stando sempre a quanto rivelato dallo Scottish Sun, l'Udinese avrebbe manifestato un certo interesse nei confronti di Ryan Porteous, centrale difensivo classe '99 dell'Hibernian. Giocatore dotato di buona struttura fisica e nel giro della Nazionale scozzese, in questa stagione Porteous ha raccolto 16 presenze in campionato, segnando anche due reti. I Pozzo starebbero seguendo il difensore anche in ottica Watford. Non perdere le pagelle assegnate dopo questo incontro. Ecco tutti i voti <<<