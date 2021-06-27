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Simone Scuffet

Il portiere bianconero, qualche anno fa, aveva stupito tutta Europa. Le sue prestazioni esaltanti avevano attirato l'attenzione dei media tanto da riuscire ad essere paragonato addirittura a Gianluigi Buffon. L'Atletico Madrid lo stava tenendo sotto controllo e aveva persino avanzato un'offerta al club friulano. Qualcosa però alla fine è andato storto. Il ragazzo era giovane. Non aveva ancora finito il liceo e c'era ancora una maturità da superare. Insomma, alla fine Scuffet è rimasto in Italia. Il tempo è trascorso e ne è passata di acqua sotto ai ponti.

Nuova maglia e nuova Serie?

Il giocatore non è riuscito a mantenere lo straordinario livello che aveva raggiunto e alla fine il sogno è svanito. Adesso continua a sedere sulla panchina dell'Udinese ma non gioca. Vorrebbe farlo ma il club friulano non lo vede nemmeno. Ecco perché, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una squadra in particolare avrebbe messo gli occhi su di lui. Ecco di chi stiamo parlando.

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