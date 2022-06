Udinese – Sfida con Cremonese e Lecce per il cileno / Il jolly in bianconero

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Stiamo parlando di una società che vuole dire la sua

La società si sta dando da fare sul calciomercato. Dopo un primo mese di trattative che non ha portato grandi frutti e soprattutto cocenti delusioni come quella di Nehuen Perez o di Pablo Marì, bisogna riscattarsi. L'idea è quella di concludere qualche affare il prima possibile, visto che solo in questo modo si potrà dire la propria e continuare a fare la differenza. Le prossime ore potrebbero essere molto importanti per chiudere varie trattative e qualcuno dei tantissimi nomi accostati alla società bianconera in questo inizio di mercato. Proprio in questi istanti sembra essersi aperta un'asta per un centrocampista molto interessante. Andiamo a scoprire il suo identikit.

Il giocatore al centro dell'articolo non vede l'ora di iniziare una nuova avventura e provare la sua prima esperienza nel calcio dei grandi. Arriva dal Chile e sono diverse le società italiane ad averlo attenzionato, in queste ultime giornate a sorpreso tutti e di conseguenza si vuole fare il possibile per assicurarsi un talento di questo calibro. Stiamo parlando di Victor Mendez che quest'anno con addosso la maglia dell'Union Espanola ha messo a segno una rete e collezionato 14 presenze. Come detto in precedenza sono tre le squadre che pensano a lui come giocatore per il futuro. Stiamo parlando di una vera e propria asta. Ecco chi potrebbe spuntarla.

Oltre l'Udinese, sul centrocampista che ha già giocato nella nazionale maggiore, sembrano esserci anche il Lecce e la Cremonese. Le due neo promosse vorrebbero assicurarselo per poter mettere al centro del campo un vero e proprio mastino in grado di recuperare palloni e spezzare il gioco. Per assicurarselo ci vogliono 2,5 milioni di euro, stiamo parlando di una cifra importante per un centrocampista che non ha mai visto il calcio europeo. Le prossime ore potrebbero essere decisive.