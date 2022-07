Mercato Udinese | Sfuma un obiettivo, Il Secolo XIX: ”Affare in chiusura”

Il quotidiano genovese rivela notizie importanti in merito ad uno dei tormentoni di quest'estate. Un obiettivo bianconero starebbe per sfumare

L'Udinese sta progettando la nuova stagione. L'obiettivo del club friulano è dare continuità all'ottimo rendimento della scorsa stagione e provare addirittura a fare meglio. Sicuramente non sarà un compito facile per il nuovo allenatore Andrea Sottil, che vorrà sicuramente fare del suo meglio alla sua prima esperienza in Serie A. Molti gioielli sono finiti nel mirino di diversi top club, per cui sarà difficile trattenerli. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati dal club friulano sarà necessario apportare dei cambiamenti all'organico attualmente a disposizione di mister Sottil. Su richiesta di Sottil, da diverso tempo Marino e i suoi collaboratori hanno messo nel mirino Dario Šarić, centrocampista dell'Ascoli. Tuttavia, sembra che il bosniaco stia per accettare una destinazione diversa da quella bianconera. Ecco cosa sappiamo.

Come rivelato già da diverse settimane ormai, Šarić piace molto alla dirigenza bianconera e in particolare a mister Andrea Sottil. E' proprio nell'esperienza all'Ascoli che il tecnico piemontese ha avuto modo di conoscere il bosniaco e apprezzarne le qualità. Per questo, è stato uno dei primi giocatori chiesti ai vertici della società appena giunto ad Udine. Tra l'Udinese e l'Ascoli sarebbero avvenuti diversi incontri durante l'ultimo periodo ma la trattativa si concluderà con un nulla di fatto. Šarić, nonostante il lungo corteggiamento da parte del club bianconero e del suo allenatore, Andrea Sottil, si dovrebbe trasferire alla Sampdoria.

Come riportato da Il Secolo XIX, l'affare sarebbe in chiusura e nei prossimi giorni il centrocampista classe '97 è atteso a Genova per svolgere le consuete visite mediche e per firmare il suo nuovo contratto con il club blucerchiato. Il noto quotidiano ligure ha anche rivelato quelle che dovrebbero essere le cifre dell'affare. La Sampdoria dovrebbe versare circa 1 milione di euro nelle casse dell'Ascoli, ma resta ancora da definire con quale formula. Il 25enne originario di Cento, invece, dovrebbe firmare un contratto triennale a 300mila euro a stagione. In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco il punto sul mercato in uscita dell'Udinese<<<