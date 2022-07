Udinese, sfuma Valencia? Nessun problema! Marino punta un altro cileno

Tutto l'ambiente bianconero si aspetta molto dal nuovo tecnico Andrea Sottil e, per fare del suo meglio la prossima stagione, avrà bisogno sicuramente di nuovi innesti , soprattutto a causa dei tanti talenti bianconeri che lasceranno Udine nel corso di questa sessione di calciomercato.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, tra i nomi sondati c'era anche quello di Diego Valencia, attaccante dell'Universidad Católica. Tuttavia, il 22enne cileno è stato da poco ufficializzato dalla Salernitana come nuovo acquisto e l'Udinese dovrà sicuramente cercare una valida alternativa. Il classe 2000, originario di Viña del Mar, si trasferisce alla corte di Davide Nicola per 2,50 mln € ed ha firmato un contratto che lo legherà al club granata fino al 30 Giugno 2026.