Mercato Udinese – Si lascia perdere un obiettivo: Trattativa complessa

Il mercato valido per la stagione 2021/2022 entra nel vivo, sono diversi gli obiettivi prefissati dalle squadre, che vogliono farsi trovare pronte e cariche per la prima giornata di campionato. Il patron Pozzo nelle ultime ore ha rilasciato un'intervista, in cui conferma di star cercando il grande botto, valido per il finale di mercato. Al momento sono diversi i nomi scritti sul taccuino del D.S. Pierpaolo Marino, ma nelle ultime ore uno dei molteplici nomi, scritti tra gli appunti del direttore ha fatto una scelta che non comprende il bianconero. Andiamo a scoprire chi è il giocatore al centro del discorso e in che modo l'Udinese vorrà sostituirlo <<<