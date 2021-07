Mercato Udinese – Sky Sport fa chiarezza: è praticamente fatta!

La sua trattativa sta tenendo banco oramai da più di qualche settimana, tutte le voci di mercato in orbita Udinese si stanno concentrando su di lui. Secondo Sky Sport, la trattativa sta finalmente arrivando alla conclusione sperata. Le due società si sono messe in contatto per l'ennesima volta e la fumata bianca sembra essere ad un tiro di schioppo. Iniziano già ad essere di pubblico dominio le cifre, incluse anche di potenziali bonus, il giocatore già da tempo ha accettato la destinazione, a caccia di nuovi stimoli e una nuova avventura che possa portare trofei e soddisfazioni. Scopri assieme a noi chi è l'esterno ad un passo dalla nuova avventura.