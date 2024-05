Mercato Udinese / Solite sirene per Walace: c’è un nuovo club interessato

Inizia una nuova sessione di mercato e di conseguenza l'Udinese non può far altro che ricevere intensi interessamenti nei confronti del centrocampista brasiliano Walace . In questo caso, però, non arrivano chiamate dal Brasile con offerte decisamente al ribasso (come al solito). La squadra che ha messo sotto osservazione l'ex Amburgo gioca nella Liga: ecco i dettagli .

Il Real Betis non si nasconde e vorrebbe provare ad imbastire una trattiva per il calciatore. Al momento nulla è ancora scontato, anche perché (come detto in precedenza) le offerte dal Brasile potrebbero farla da padrona. Non dimentichiamo anche che il contratto di Walace scadrà nel 2026 e questo mette l'Udinesein una posizione di forza.