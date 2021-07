Mercato Udinese – Sondaggio per un attaccante del Cagliari

L'Udinese vuole rinforzare il reparto offensivo. Negli ultimi giorni i bianconeri avrebbero fatto un sondaggio per la punta del Cagliari

Si accende il calciomercato dell'Udinese. La società dopo diverse stagioni non entusiasmanti, vorrebbe tornare a far entusiasmare i tifosi, come accadeva fino a qualche anno fa. Serviranno, quindi rinforzi importanti. Tuttavia, i bianconeri dovranno fare a meno dei due big: Juan Musso e Rodrigo De Paul. Il primo è ufficialmente uno nuovo giocatore dell'Atalanta, mentre il secondo nei prossimi giorni volerà a Madrid per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto. Dalle loro cessioni, Pozzo ricaverà circa sessanta milioni di euro. Una buona parte di questi soldi verrà reinvestita per regalare a Gotti nuovi innesti. Una volta trovati i sostituti degli argentini, Marino penserà a migliorare gli altri reparti. Sicuramente, in Friuli arriverà un nuovo numero nove che dovrà garantire almeno dieci o quindici gol. Chi sarà il prescelto? Intanto, vediamo l'ultimo nome sondato.