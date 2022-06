Calciomercato Udinese – Sottil arriva, ma un talento se ne va / Affare fatto

La squadra bianconera è forte di un finale di stagione molto promettente che regala grandissima fiducia ai fans in vista della prossima annata. Stiamo parlando di una società che vuole continuare a migliorarsi e iniziare a puntare alle zone nobili della classifica, per il momento ci sono solo delle valutazioni.

L'addio del mister non ha turbato la società che è già pronta per tornare sul campo da gioco e fare il suo massimo per poter ricevere delle corrette informazioni dalla sua prossima guida tecnica. mentre Cioffi percorre la strada che lo porterà a Verona, dall'altra parte c'è un altro profilo che è pronto per dire la sua.