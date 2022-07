Mercato Udinese | Sottil punta un nuovo difensore: ecco la prima offerta

Sono ore cruciali per quanto riguarda il futuro dell'Udinese. L'obiettivo del club bianconero non è solo dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso anno, ma addirittura provare a fare meglio. Non sarà semplice, ma l'ambiente bianconero ha piena fiducia in Andrea Sottil, al debutto in Serie A da allenatore. Sono in corso diverse trattative per regalare all'ex allenatore dell'Ascoli la miglior rosa possibile. Per questo, Marino e i suoi collaboratori stanno valutando diversi nomi in entrata. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dai media francesi, l'Udinese avrebbe messo nel mirino un nuovo difensore. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo di chi si tratta.