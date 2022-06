Mercato Udinese – Sottil ha deciso: centrocampista verso la permanenza

L'Udinese si sta avvicinando sempre più all'esordio in Serie A del 13 Agosto contro i Campioni d'Italia. Sarà importante arrivare a questo importante appuntamento nel modo migliore possibile, per rendere ancora più speciale il debutto di Andrea Sottil nel massimo campionato italiano da allenatore.

In questi giorni il tecnico bianconero, insieme al suo staff, sta effettuando delle valutazioni riguardo i calciatori presenti in rosa, per decidere su chi puntare e chi, invece, dovrà cambiare casacca in questa sessione di calciomercato.