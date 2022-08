News Udinese | Sottil può esultare: due titolarissimi verso la permanenza

La nuova stagione è alle porte e l'Udinese sta lavorando senza sosta per portare a termine tutte le trattative in corso prima dell'inizio del campionato, previsto per il 13 Agosto contro i Campioni d'Italia. I talenti bianconeri sono richiestissimi sia da club italiani che da club esteri. I calciatori bianconeri sono al centro di diverse trattative.