Mercato Udinese | Sottil vuole un nuovo portiere: il punto della situazione

Il mister bianconero vorrebbe un nuovo portiere e la conferma arriva direttamente dal DS del club friulano, Pierpaolo Marino

Redazione

Dopo le prime uscite stagionali mister Andrea Sottil e il suo staff tecnico sta valutando i calciatori attualmente in rosa e quelli eventualmente da acquistare. Nelle prime amichevoli, seppur con squadre inferiori rispetto all'Udinese (eccezion fatta per l'Union Berlino), sono stati evidenziati spunti interessanti in vista del nuovo campionato. Per esempio, l'ex allenatore dell'Ascoli ha capito di poter puntare decisamente su Ilija Nestorovski, autore di ben 6 gol in 3 partite. Una delle incognite più grandi, invece, è rappresentata dalla porta. Come dichiarato dal DS bianconero, Pierpaolo Marino, l'Udinese sta cercando un terzo portiere da affiancare a Silvestri e Padelli.

Per quanto riguarda il portiere titolare, anche quest'anno sarà riconfermato Marco Silvestri. Nello scorso campionato è stato uno dei protagonisti della formazione allenata prima da Luca Gotti e poi da Gabriele Cioffi. L'ex Hellas Verona si è ipmposto come uno dei migliori portieri di tutto il panorama calcistico italian0, conquistando anche la convocazione della Nazionale Italiana. In 37 presenze complessive con la maglia dell'Udinese, tra Serie A e Coppa Italia, ha subito 57 gol e totalizzato 7 porte inviolate. Il suo vice, sarà ancora una volta Daniele Padelli. L'ex nerazzurro, però, nelle prime partite precampionato è apparso fuori forma, tanto da subire contro l'Union Berlino ben 3 gol sugli unici 3 tiri della formazione tedesca. Il portiere lombardo, che fra qualche mese compirà ben 37 anni, non dà a mister Sottil le garanzie che vorrebbe e la soluzione migliore sarebbe acquistare anche un terzo portiere.

Due giovani portieri verso il prestito

A quanto pare, Sottil avrebbe deciso di non puntare neanche sulle qualità di Edoardo Piana, che ha esordito nel match contro l'Ilirija Lubiana. Nonostante la sua buona prestazione contro gli sloveni, sembra che il suo futuro sia lontano da Udine, probabilmente in prestito. Lo stesso destino toccherà ad nn altro giovane portiere, Manuel Gasparini, che sarebbe vicino al prestito in Serie C.