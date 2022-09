Mercato Udinese – Quanto hanno speso i bianconeri? Ecco il bilancio

Ieri si è concluso il calciomercato per la maggior parte delle società europee. Ecco il punto sul bilancio bianconero: tutte le spese fatte

La squadra friulana ha condotto una sessione di mercato mostrando molta attenzione alle spese e riuscendo a piazzare diversi giocatori ad ottime cifre. Ieri sera alle ore otto si è conclusa questa sessione del calciomercato e la società non vede l'ora di scendere sul campo da gioco per fare la differenza con tutti i nuovi innesti. Allo stesso tempo, però, ci sono stati anche parecchi addii difficili da digerire. La fascia destra è stata completamente smantellata e l'addio di Nahuel Molina e Brandon Soppy è il vero problema della squadra nel corso di questa stagione. Ecco il punto su tutte le cessioni e gli incassi effettuati dal club bianconero.

Secondo il Corriere dello Sport, l'Udinese ha incassato ben 50,7 milioni di euro. Le cessioni più remunerative sono state quelle di Naheul Molina e Destiny Udogie. Il primo si è trasferito all'Atletico Madrid per una cifra molto vicina ai venti milioni di euro (più il cartellino di Nehuen Perez). Il secondo, invece, ha già firmato il contratto con gli Spurs, ma solo dalla prossima stagione sarà agli ordini di mister Antonio Conte. Per lui si parla di un affare da circa 18 milioni di euro inclusi i vari bonus. La terza cessione degna di nota è quella che riguarda Brandon Soppy, nove i milioni che l'Atalanta ha sborsato per il terzino. Adesso, però, si passa agli acquisti più importanti.