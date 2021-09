Calciomercato Udinese – Sta deludendo / Marino cerca il sostituto: i nomi

Nonostante le tre sconfitte consecutive, l'Udinese resta in una tranquilla posizione di classifica. C'è un pò di rammarico per gli ultimi risultati, la situazione, però, non è poi così drammatica. Probabilmente, è ancora troppo presto per puntare ad arrivare tra le prime dieci, ma i bianconeri hanno tutte le carte in regola per raggiungere una salvezza con largo anticipo.