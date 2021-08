Mercato Udinese – Ecco la strategia per avere l’ivoriano

Andiamo a scoprire come l'Udinese ha intenzione di migliorare la rosa in attacco e assicurarsi una salvezza tranquilla

Redazione

Il mercato dell'Udinese è ufficialmente entrato nel vivo, merito anche delle due debacle arrivate durante le amichevoli prestagionali, stiamo parlando delle sconfitte contro il Graz e il Lens, la seconda a dir poco clamorosa. La dirigenza si è preoccupata, anche se le squadre affrontate erano molto più pronte e cariche, dato che i rispettivi campionati iniziano solo tra qualche giorno. Ora l'obiettivo è uno solo, quello di offrire al mister Luca Gotti la squadra più forte possibile per raggiungere un'abile, tranquilla salvezza e chissà sognare qualcosa in più. Andiamo a scoprire come l'Udinese ha intenzione di migliorare la rosa in attacco.

Il profilo

Il giocatore al centro dei pensieri della dirigenza è l'ivoriano Christian Kouamè. Il D.S. Marino sta studiando tutte le strategie possibili per poter annientare la concorrenza. Le avversarie sono diverse ed anche molto forti, come il Cagliari e il Friburgo. I sardi potrebbero sorpassare tutti se venisse ceduto Joao Pedro, i soldi della sua vendita andrebbero diretti sul giovane calciatore che fa della velocità il suo cavallo di battaglia. Più arretrato troviamo il Friburgo, la società tedesca sta cercando una nuova seconda punta in grado di alternarsi con Sallai, ma soddisfare le pretese dei viola non sarà facile. Scopri assieme a noi la cifra che la Fiorentina richiede e l'offerta che sta preparando il direttore dell'area tecnica friulano.

L'offerta

La richiesta della società gigliata dovrebbe essere intorno ai dieci milioni di euro. Per l'Udinese questa al momento resta un'offerta non soddisfabile, ma Marino ha già pronta una nuova idea. Offrire un prestito con diritto di riscatto e l'obbligo che diventerà effettivo solo al raggiungimento di determinate condizioni. In conclusione la società bianconera vuole garantirsi le prestazioni del giocatore ivoriano, ma sarà un match tutto da vivere. Andiamo a scoprire tutti assieme l'ultimo obiettivo prefissato dalla dirigenza per l'attacco. Arriva direttamente dalla società campione d'Europa <<<