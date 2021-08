Mercato Udinese – Svolta inaspettata in attacco! / Si chiude?

Solo questione di ore prima che venga ufficializzato il nuovo acquisto dell'Udinese Isaac Success, ma il mercato in attacco potrebbe non fermarsi qua. La dirigenza sta preparando un colpo molto interessante, che potrebbe fare la differenza. Il patron Pozzo, vuole fare un regalo alla società bianconera e donare un giocatore in grado di portare avanti, da solo, tutto il peso dell'attacco. La trattativa non sarà facile né tantomeno scontata. La dirigenza, sente il dovere di provarci e sta studiando l'offerta migliore da proporre alla società avversaria. Scopri assieme a noi chi è il giocatore al centro dell'articolo e come procede l'affare <<<