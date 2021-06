Calciomercato Udinese – Occhi su un difensore del Benevento

L'Udinese vuole rinforzare il reparto difensivo e punta un giocatore del Benevento: scopriamo di chi si tratta

Ora è ufficiale: l'Udinese proseguirà insieme a Luca Gotti. Dopo un periodo di riflessione, in cui la società friulana ha sondato altri profili, alla fine si è optato per dare continuità al progetto. Il tecnico veneto, che ha sempre dato priorità ai bianconeri, ha firmato il rinnovo per un altro anno. Risolta la questione allenatore, è tempo di pensare al mercato. Sarà un'estate molto calda per Marino ed i suoi collaboratori, visto che saranno impegnati sul mercato in uscita. Rodrigo De Paul e Juan Musso hanno le valigie in mano ed aspettano solo l'offerta giusta per andare via. L'Udinese, però, deve anche pensare a comprare rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Per la difesa piace un giovane difenore del Benevento. Ecco di chi si tratta.

Occhi su Talbi

Montassar Talbi è un profilo che i friulani avevano seguito già in passato. Alla fine non se ne fece nulla perchè il difensore venne acquistato a gennaio dal Benevento per averlo in rosa a giugno. Tuttavia, i campani sono retrocessi in Serie B ed il franco-tunisino rischia già di salutare le streghe. Infatti, il classe '98 vuole giocare in Serie A e l'Udinese è pronta ad accontentarlo. Per averlo, stavolta, i Pozzo dovranno versare un milione di indennizzo alla società del presidente Vigorito. Talbi non è l'unico giocatore finito nel mirino dei bianconeri. Vediamo gli altri obiettivi.

Altri obiettivi

La dirigenza sta valutando diversi nomi per rinforzare la rosa. In difesa, piace molto Ceppitelli del Cagliari, in scadenza di contratto con il club sardo. A centrocampo attenzione a due profili: Dorukhan Tokoz del Besiktas e Matthew Longstaffdel Newcastle. Entrambi sono stati vicino all'Udinese in passato. Sarà questo l'anno buono per vederli in Friuli? Infine, per l'attacco sembra essere molto vicino l'acquisto di un figlio d'arte. Ecco chi è.