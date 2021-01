Ter Avest promesso sposo all’Utrecht. Scuffet incedibile come Lasagna

UDINE – Tra le società più attive in questa finestra di calciomercato c’è sicuramente l’Udinese di Luca Gotti. I bianconeri, secondo quanto riportato da TMW, oltre a trattare i vari rinforzi stanno operando anche in uscita. Data oramai per scontata la permanenza di Rodrigo De Paul, almeno fino a fine stagione, il club friulano avrebbe chiuso per la cessione di Hidde Ter Avest.

L’olandese classe ’97 sarebbe a un passo al trasferimento a titolo definitivo all’Utrecht. In questa stagione il Ter Avest ha collezionato 6 presenze in appena 350′ minuti di gioco. Il ragazzo, arrivato dal Twente nella stagione 2018/19 a titolo gratuito, ha collezionato in totale 42 presenze, intutte le competizioni con i bianconeri e un assist. L’addio del polivalente difensore apre, di conseguenza, all’arrivo di un altro centrale. Rimane caldo il nome del polacco Piatkowsi del Rakow. Chi non partirà è Kevin Lasagna. L’ex giocatore del Carpi aveva ricevuto offerte da Benevento e Bologna: club che necessitano di una prima punta. Sullo sfondo c’era anche la Sampdoria che ha chiuso, invece, per Torregrossa. Il classe ’92 rimarrà in bianconero dopo l’infortunio di Pussetto.

Altro giocatore che potrebbe lasciare il Friuli è Nicolas. Il portiere classe ’88 è cercato dalla Reggina. Al momento però la trattativa non è ancora chiusa come confermato dalle parole di Joao Santos a Tuttomercatoweb.com: “Quale futuro per Nicolas? È in scadenza con l’Udinese e vorremmo rinnovare. C’è stato un sondaggio della Reggina e fa piacere. È una squadra importante, di tradizione. Ci ha pensato anche la Ternana. Ma per ora soltanto sondaggi“. Rimanendo tra i pali anche Simone Scuffet, dopo i prestiti al Como, a turchi del Kasımpaşa Spor Kulübü e, infine, allo Spezia avrebbe espresso la volontà di cambiare aria deluso dallo scarso minutaggio avuto come vice di Musso, titolare inamovibile di Luca Gotti. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, la quale riporta anche come il club friulano avrebbe dichiarato il giocatore incedibile.