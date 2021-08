Calciomercato Udinese – I tifosi sognano il doppio colpo: è (im)possibile?

Si accende il calciomercato dell'Udinese. In arrivo il rinforzo in attacco chiesto da Gotti, ma ci potrebbe essere una piacevole sorpresa

Redazione

Il calciomercato sta per terminare e l'Udinese deve ancora finire di migliorare la rosa. Ad oggi sono arrivati i due portieri Marco Silvestri e Daniele Padelli e i promettenti Destiny Udogie e Lazar Samardzic. I classe 2002 hanno già messo in mostra le loro qualità nelle amichevoli pre campionato. Il loro talento, però, non basta. Servono ulteriori rinforzi. Molto probabilmente il prossimo acquisto arrivera dal Watford, ma potrebbe non essere l'ultimo. I tifosi stanno già sognando un doppio colpo che avrebbe dell'incredibile. Ma vediamo gli utlimi aggiornamenti.

Success in arrivo

Come già riportato questa mattina, Isaac Success è molto vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Ancora sconosciute cifre e formula dell'operazione, ma il nigeriano potrebbe sbarcare ad Udine già in questa settimana. Nell'ultima stagione, il classe '96 non ha brillato. Nei primi quattro mesi è stato fuori a causa di un infortunio al tendine d'achille, ma quando è tornato ha disputato solamente dieci partite segnando una rete. L'attuale giocatore del Watford, in caso di necessità, può giocare come ala su entrambe le fasce. E’ un giocatore veloce, abile colpitore di testa e con un ottimo fiuto del gol. In Friuli, riuscirà a consacrarsi definitivamente? Lo scopriremo molto presto... Oltre a Success, Marino è tornato alla carica per un altro vecchio obiettivo.

Torna di moda Alario

Il tweet di Pedullà di questa notte ha mandato in tilt i tifosi bianconeri. Lucas Alario, dopo aver rinnovato fino al 2024 con il Bayer Leverkusen sembrava ormai svanito. Tuttavia, il noto esperto di mercato è sicuro: l'Udinese avrebbe riallacciato i contatti con l'argentino. Se messo a segno, sarebbe un colpo meraviglioso. Il classe '92 è un vero e proprio bomber. Nell'ultima stagione ha realizzato undici reti e fornito due assist in venticinque partite disputate. In attesa di scoprire se questo sogno diventerà realtà vi proponiamo una lunga raffica di obiettivi bianconeri. Chi arriverà? <<<