Mercato Udinese – La titolarità che da la svolta: “Si pensa al futuro”

Mercoledì, nel pareggio dell'Udinese contro l'Hellas Verone si è mostrato uno dei migliori in campo e con la sua uscita la squadra ha perso campo e posizioni. ha dimostrato per l'ennesima volta di essere importantissimo nello schema tattico del tecnico Luca Gotti .

L'anno scorso ha giocato una stagione da protagonisti, dato che teneva in equilibrio la squadra, vista la spiccata propensione offensiva di Rodrigo De Paul. Quest'anno con un team più equilibrato, si pensava potesse essere accantonato , ma al momento sembra di essere l'esatto contrario.

Con lui in campo la squadra gira, senza di lui il team bianconero continua a faticare e perde anche nella prestazione. Anche il tecnico bianconero si sta accorgendo della sua indispensabilità è il perfetto collante tra tutti i ruoli e l'azione quando la palla passa dai suoi piedi, diventa molto più veloce. Non a caso, ci ha messo lo zampino in tutte le migliori partite dei bianconeri quest'anno. Ecco di chi stiamo parlando <<<