Mercato Udinese – Torino chiama: le ultime sulla trattativa del momento

La squadra continua a lavorare in vista dei prossimi match di campionato. Ecco il punto sulla società che si sta impegnando anche sul mercato

Il team bianconero continua a lavorare sul campo senza concentrarsi sul mercato, visto che questa parte amministrativa spetta direttamente alla società. Anche gli uomini diretti da Pierpaolo Marino, però, si stanno dando da fare in queste settimane. Il mercato terminerà tra soli undici giorni e di conseguenza bisogna oculare al meglio ogni movimento possibile ed immaginabile. Ad oggi occorrono ancora dei giocatori all'Udinese per potersi candidare seriamente per un posto nell'Europa dell'anno prossimo. Nel frattempo da Torino è arrivata una chiamata per un giocatore in particolare. Ecco di chi stiamo parlando e tutti i dettagli sulla trattativa del giorno.

Il giocatore al centro dell'articolo è uno dei fedelissimi di mister Andrea Sottil e stiamo parlando di Jean Victor Makengo. Nel corso di questa stagione non ha mai saltato un incontro (se non per qualche guaio fisico irrimediabile che lo ha tenuto lontano dai campi).Al momento l'Udinese non è l'unica squadra ad essersi accorta delle sue grandi capacità ed infatti anche un'ottima società come il Torino vorrebbe provare un affondo in vista della prossima stagione di campionato. Sappiamo benissimo l'idea di mercato della famiglia Pozzo, cioè che non verrà mai venduto un titolare nel corso del mercato invernale. Di conseguenza questa voce potrebbe prendere quota nel corso dei prossimi mesi.

La cifra ufficiale — Le richieste che sono rimbalzate su tutte le pagine dei giornali più importanti si aggirano intorno ai dieci milioni di euro. Una cifra sicuramente non esorbitante, ma che garantirebbe all'Udinese un'ottima plusvalenza. Vedremo (come detto in precedenza) solo nei prossimi mesi se queste voci saranno reali o meno. Nel frattempo non perderti un vero e proprio riassunto su questa sessione di calciomercato. Non è semplice fare il punto viste le novità che ci sono ogni giorno sia in entrata che in uscita. La società, però, sembra avere deciso. Le ultime su ben 10 nomi <<<