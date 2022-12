Calciomercato Udinese – Il Torino preoccupa: assalto per Makengo

La squadra continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo bisogna salvarsi anche dagli assalti sul mercato

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. L'obiettivo della squadra allenata da Andrea Sottil è quello di continuare a fare la differenza in lungo e in largo su tutte le superfici e i campi da gioco. In questo momento la ripresa si avvicina a grandi passi e non bisogna farsi trovare assolutamente impreparati. Nel frattempo bisogna anche seguire attentamente la situazione mercato, visto che nelle ultime ore continua il pressing da parte del Torino per uno dei migliori centrocampisti della società del Friuli Venezia Giulia. Bisogna fare il possibile per poterlo trattenere a lungo.

Il giocatore protagonista dell'articolo è Jean Victor Makengo. Si parla di un box to box player che in queste prime quindici partite ha dimostrato a tutti di poter fare la differenza sui campi da gioco. Non sarà semplice riconfermarsi, ma proprio da lui ci si aspetta molto sia in fase offensiva che difensiva. Un talento che possiamo definire come la vera e propria dinamo della società gestita dalla famiglia Pozzo. Makengo quando scende sul campo da gioco non molla mai un centimetro e sembra essere quasi instancabile, motivo per cui diverse squadre potrebbero puntare sulle sue giocate.

L'affare con il Torino — Al momento non c'è molto tra il Torino e l'Udinese, proprio come possiamo leggere anche dalla pagine del Corriere Dello Sport. Sicuramente quello del centrocampista francese è un profilo che piace a Juric come stile di gioco. Al momento la sua valutazione si aggira tra i dieci e i quindici milioni di euro ed è quasi impossibile che la squadra di Urbano Cairo possa fare una spesa di questo tipo. Bisognerà seguire la trattativa con attenzione ed attendere possibili sviluppi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi impegni di campionato. Ecco il punto sul rientro di Gerard Deulofeu <<<