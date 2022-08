Mercato Udinese | Trattativa avanzata per Soppy: la rassegna stampa

La redazione di MondoUdinese.it vi augura il buongiorno in questa mattina di martedì 16 Agosto 2022 e vi dà il benvenuto nella rassegna stampa di oggi.

Il Ferragosto bianconero si chiude un botto in mercato, però stavolta in uscita. Infatti, a sorpresa, l'Udinese sarebbe a un passo dall'accordo con l'Atalanta per la cessione di un proprio laterale destro. Dopo Molina quindi, ecco che anche il suo sostituto sulla carta è a un passo da lasciare l'Udinese. Vediamo di chi si tratta.