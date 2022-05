Calciomercato Udinese – La trattativa spicca il volo / Pronti i 30 milioni

Il team bianconero continua a giocare al massimo delle sue capacità e soprattutto in questa seconda parte di stagione si sta togliendo diverse soddisfazioni. Stiamo parlando di una squadra che è abile nel far girare la palla e gestire i momenti della partita con una maturità fuori dal comune.

Non è un caso che con l'arrivo del tecnico Gabriele Cioffi il team abbia iniziato a scalare la classifica ed essersi riportata in zone più consone. Al momento ci si trova al dodicesimo posto, ma a soli quattro punti dalla parte sinistra che è quella che conta. Diciamo un mini obiettivo per questo rush finale di stagione.