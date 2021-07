Mercato Udinese – Dalla Turchia solo brutte notizie: “C’è ancora distanza”

Il D.S. Pierpaolo Marino sta lavorando per completare l'operazione in uscita. Andiamo a scoprire chi è il giocatore al centro del mercato

Nelle ultime ore il mercato bianconero sta entrando nel vivo , mister Gotti vuole la squadra completa il prima possibile, per capire gli uomini su cui costruire il progetto. Il D.S. Pierpaolo Marino sta lavorando per completare il prima possibile tutte le operazioni sia in entrata che in uscita. Al momento la trattativa riguardante una cessione resta molto complicata, dato che la distanza tra domanda e offerta non riesce ad assottigliarsi . Andiamo a scoprire chi è il giocatore al centro del mercato .

Secondo diversi media turchi, il problema principale che impedisce al danese di partire è la distanza sulle cifre. La società vice campione di Turchia ha offerto in data odierna ben tre milioni di euro, quest'ultima è stata rigettata dell'Udinese, che per lasciar partire la sua colonna portante nella fascia sinistra, vuole almeno sei milioni di euro. Filtra comunque leggero ottimismo tra le parti, con le due squadre che potrebbero comunque trovarsi incontro e chiudere la trattativa per costo complessivo intorno ai cinque milioni. L'importante per l'Udinese al momento è lasciare in sospeso poche trattative, perché il mister chiede una rosa pronta il più in fretta possibile. Non finisce qui, scopri anche come la società intende sostituire il giocatore danese, preparando un vero e proprio colpo da fantascienza <<<