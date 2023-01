Mercato Udinese – Tutte vogliono Makengo / La società fissa il prezzo

La squadra allenata da Andrea Sottil vuole tornare ad essere una delle protagoniste di questo campionato, proprio come nelle prime partite di questa stagione. Non sarà semplice riuscire a fare la differenza e soprattutto cercare di mettere in difficoltà tutte le società proprio come è successo con le big affrontate tra settembre ed ottobre. Sicuramente, però, serve un cambio di rotta perché il rendimento degli ultimi incontri e fin troppo deludente. Nelle ultime ore, inoltre, si sono presentate diverse società alla porta della squadra bianconera e tutte con un unico nome sui taccuini: Jean Victor Makengo . Il punto sulle trattative che coinvolgono il calciatore francese.

Il prezzo finale

La dirigenza capitanata da Pierpaolo Marino ha deciso (secondo il Corriere dello Sport) che il centrocampista non partirà per meno di dieci milioni di euro. Parliamo di una cifra non esorbitante, ma comunque di spessore se pensiamo che è stato pagato solo tre milioni e mezzo.