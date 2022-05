Mercato Udinese – Arrivano tutti i retroscena / I motivi dell’addio

La squadra bianconera aveva concluso nel migliore dei modi questa stagione . In quel di Salerno è arrivata una prestazione di grandissimo livello che ha messo K.O. la società che si stava giocando la salvezza. Stiamo parlando di una squadra che aveva trovato una quadra ed era in grado di mettere tutti in difficoltà.

Negli ultimi giorni, però, sono arrivate diverse notizie tutt'altro che positive. Stiamo parlando di giocatori che potrebbero lasciare la casacca bianconera definitivamente. Protagonisti come Gerard Deulofeu e Nahuel Molina pronti per una nuova esperienza molto lontana da Udine.

Non solo i giocatori sono i protagonisti di questo fuggi fuggi generale. Oltre a loro possiamo trovare anche il tecnico bianconero. Proprio Gabriele Cioffi che assieme alla società ha annunciato che non sarà più il mister per la stagione che verrà. Ecco tutti i retroscena che svelano i perché del mancato accordo. Cosa non ha funzionato <<<