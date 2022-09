Calciomercato Udinese – Tutti vogliono Walace: il punto sul brasiliano

Il team bianconero si prepara ai prossimi incontri di campionato. Nel frattempo la dirigenza capitanata da Marino si muove sul mercato

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista della fine della pausa nazionali. Al termine di queste due settimane si riprenderà fortissimo contro una squadra di grande livello come l'Hellas Verona di Gabriele Cioffi. Il team non vede l'ora di riprendere in mano la situazione e continuare da dove tutto è stato fermato. La vittoria sui neroazzurri di Simone Inzaghi ha dato soprattutto grande entusiasmo ed ora non si vuole fermare più nessuno. Nelle ultime ore, però, arrivano delle novità abbastanza importanti e che riguardano giocatori di un certo livello. Un titolarissimo come Walace potrebbe cercare la cessione e di conseguenza un nuovo capitolo della sua carriera.

Il brasiliano sta seguendo la wave di tuta la squadra ed infatti anche lui in questo inizio d'annata sta sorprendendo. In realtà le sue prestazioni sono un continuo crescendo a partire dalla passata stagione con l'arrivo di Gabriele Cioffi. Adesso che sembra aver trovato la sua comfort zone, però, iniziano altri tipi di problemi cioè quelli che non riguardano il pallone. Se Walace resterebbe ad Udine per il modo in cui si sta sviluppando la stagione, non possiamo dire la stessa cosa per i suoi familiari. L'ex Amburgo gioca da diverso tempo lontano dalla sua famiglia e la prova è stata il viaggio per andare ad assistere alla nascita del figlio. Il ritorno in madre permetterebbe al giocatore di continuare a stare vicino ai suoi famigliari.

Le società interessate

Non c''è nessun tipo di problema, visto che le squadre interessate alle sue prestazioni sono diverse. Le due che più di tutte stanno facendo il possibile per convincere il brasiliano arrivano proprio dal paese del Sud America. Le protagonista sono il Flamengo (che già ci ha provato nel corso di quest'estate) e il Palmeiras. Cambiando rapidamente discorso non perdere le dichiarazioni di un ex bianconero. Ecco le parole di Stefano Okaka <<<